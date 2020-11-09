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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев обратился к гражданам с идеей выкупить у Украины Одессу. Так он отреагировал на заявление члена Совета Федерации Сергея Цекова, который предложил украинским властям отказаться от южных областей и передать их России, если в Одессе снесут памятник Екатерине II.

При этом покупкой Одессы необязательно должны заняться власти. Скинуться могут и олигархи вместе с россиянами, считает Соловьев. К тому же выкладывать из кармана придется не очень большую сумму, так как по-настоящему крупные деньги придется потратить на восстановление города.

«Цену мы можем дать хорошую: рубль, а может, даже пять. Ведь там все нужно будет восстановить и привести в порядок. Это похоже на покупку обанкротившихся предприятий, когда мы берем на себя все долги и расходы», – цитирует телеведущего «Взгляд».

Соловьев подчеркнул, что ограничиваться покупкой лишь одной Одессы как-то мелковато – можно купить сразу все до Приднестровья.