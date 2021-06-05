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Политика
За «преступления против человечности». Роману Протасевичу в ЛНР грозит расстрел
5 июня, 2021 15:14
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facebook.com/pr0tez/Global Look Press
Роману Протасевичу, основателю и бывшему редактору Telegram-канала Nexta, в случае экстрадиции в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР) грозит расстрел за «преступления против человечности».
Власти Украины обещали принять меры в отношении Беларуси, если Роман Протасевич будет допрошен властями самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Ранее представитель пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что Протасевич был снайпером в украинском националистическом батальоне «Азов» (запрещена в России). По его словам, он вел огонь по мирным жителям, пишет ФАН.
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