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Политика
За песню придется ответить. Певца после выступления в Крыму проверят спецслужбы
8 мая, 2021 16:02
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Служба государственной безопасности Латвии проводит проверку в связи с выступлением на фестивале «Дорога на Ялту» в Крыму латвийского певца Яниса Лемежиса. Певец исполнил композицию «Баллада о солдате» на латышском языке и стал серебряным призером фестиваля.
«СГБ проверит выступление латвийского певца в рамках своей компетенции», - говорится в сообщении ведомства.
Представители спецслужбы призывают жителей страны не ездить в Крым, так как за нарушение санкций ЕС предусмотрена уголовная ответственность.
Фестиваль «Дорога на Ялту» проходил в Крыму с 29 апреля по 1 мая. На конкурс военной песни было отправлено более 300 заявок из 51 страны. В полуфинал вышли исполнители из 15 государств, сообщает Sputnik Латвия.
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