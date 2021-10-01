За отказавшимся от награды из рук Лукашенко офицером пришли белорусские силовики
В белорусском Столине задержан экс-офицер пограничной службы Александр Велесницкий. По предварительной информации, мужчину задержали из-за комментариев в социальных сетях, которые он оставил к новости об убийстве Андрея Зельцера и смерти сотрудника КГБ.
По данным правозащитников, дома у Велесницкого прошел обыск, сам экс-офицер перевезен в Минск, передаёт Zerkalo.io.
В 2020 году Александр Велесницкий отказался от своей награды «За безупречную службу». Он получил её за 15 лет работы в пограничных войсках. В прошлом году президент Беларуси Александр Лукашенко решил выдать эту награду силовикам, которые работали на протестных митингах. Велесницкий посчитал, что владеть этой медалью больше не хочет.
«Вчера я узнал, что этой же медалью в срочном порядке награждают тех, кто участвует в похищениях, избиениях и истязаниях мирных людей, женщин и мужчин, несовершеннолетних и подростков, стариков» – сообщал экс-офицер в своем видеообращении.