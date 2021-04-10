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Политика

«За Навального» и против войны. Жители Новосибирска вышли на пикеты

Сергей Михневич
10 апреля, 2021 17:43
1 мин
Сергей Михневич
10 апреля, 2021 17:43
1 мин
ВКонтакте
«За Навального» и против войны. Жители Новосибирска вышли на пикеты

Жители Новосибирска сегодня, 10 апреля, организовали сразу семь одиночных пикетов. Участники поддержали политика Алексея Навального, якутского шамана Александра Габышева.

Кроме того, пикетчики протестовали против войны с Украиной и политических репрессий.

По данным сайт «Тайга.Инфо», на площадь Ленина пришла и активистка Яна Дробноход. Ранее сообщалось, что ее дело закрыл суд 19 марта. Женщину обвиняли по статье о многократном нарушении закона о массовых мероприятиях.

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Навальный
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