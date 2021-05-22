Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Вопрос-Ответ
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

За хорошее поведение: Джо Байден допустил возможность встречи с Ким Чен Ыном

Кирилл Савушкин
22 мая, 2021 06:34
1 мин
Кирилл Савушкин
22 мая, 2021 06:34
1 мин
Stefani Reynolds/Keystone Press Agency/Globallookpress
Stefani Reynolds/Keystone Press Agency/Globallookpress

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выразил готовность к проведению встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном при соблюдении ряда условий.

Как заявил глава государства, в случае, если предводитель КНДР возьмет на себя обязательства по ядерному разоружению, диалог может быть налажен. Для подготовки, администрации двух стран могут провести переговоры на более низком уровне.

При этом, как сообщает «Росбалт», еще в начале весны подобная встреча не входила в планы Байдена.

В Северной Корее, в свою очередь, не спешат восстанавливать отношения с США. Во всяком случае, пока Белый дом «не откажется от враждебной политики».

Поделиться
ТЕГИ
США
Переговоры
Джо Байден
Ким Чен Ын
КНДР
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!