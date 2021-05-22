За хорошее поведение: Джо Байден допустил возможность встречи с Ким Чен Ыном

Политика

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выразил готовность к проведению встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном при соблюдении ряда условий.

Как заявил глава государства, в случае, если предводитель КНДР возьмет на себя обязательства по ядерному разоружению, диалог может быть налажен. Для подготовки, администрации двух стран могут провести переговоры на более низком уровне.

При этом, как сообщает «Росбалт», еще в начале весны подобная встреча не входила в планы Байдена.

В Северной Корее, в свою очередь, не спешат восстанавливать отношения с США. Во всяком случае, пока Белый дом «не откажется от враждебной политики».