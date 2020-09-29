За грехи отца. Две страны ввели санкции против Александра Лукашенко и его сына

«Русская планета»

Власти Великобритании и Канады ввели санкции против официальных лиц Беларуси. Под ограничения попали Александр Лукашенко, его старший сын Виктор Лукашенко, а также ряд чиновников.

Согласно данным на официальном сайте Министерства иностранных дел Великобритании, в «черный список» также включены: глава Администрации президента Игорь Сергеенко, глава МВД Беларуси Юрий Караев и его заместитель Александр Барсуков, командующий внутренними войсками Юрий Назаренко и его заместитель Хазалбек Атабеков, а также командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.

Согласно заявлению Британского МИДа, ограничения «основаны на ранее предпринятых Великобританией шагах по привлечению белорусских властей к ответственности и мирному выходу из кризиса». Среди таких шагов МИД называет начало независимого расследования в связи с выборами и последовавшими за ними нарушениями прав человека с привлечением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Также ведомство сообщает, что в течение ближайших двух лет финансовая поддержка правозащитников и независимых СМИ в Беларуси будет удвоена до 1,5 млн фунтов стерлингов.

Аналогичное решение принято Канадой, передает Onliner.by