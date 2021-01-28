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За год Россия не достигла успехов в борьбе с коррупцией и осталась на уровне африканских стран

Лилия Караева
28 января, 2021 09:47
2 мин
Лилия Караева
28 января, 2021 09:47
2 мин
Взятка
Pixabay.com

В 2020 году Россия расположилась на 129-м месте в рейтинге восприятия коррупции и теперь находится между африканскими странами. Годом ранее она была на 137-й строчке наряду с Кенией, Доминиканской республикой, Либерией, Ливаном, Парагваем, Угандой.

В новом рейтинге Россия поделила место с Габоном, Малави, Мали и Азербайджаном. Об этом свидетельствуют данные исследования Transparency International (организация признана иноагентом - прим.).

Рейтинг составлялся на основе опросов экспертов и предпринимателей, проведенных независимыми организациями. В исследовании ноль баллов означает максимальный уровень восприятия коррупции, 100 - минимальный. Россия получила 30 баллов.

В организации считают, что для улучшения показателей страна должна обеспечить независимость судебной системы, равный доступ кандидатов к выборам, защиту борцов с коррупцией.

В лидерах рейтинга Дания и Новая Зеландия - они набрали по 88 баллов. Далее идут Финляндия, Сингапур, Швеция и Швейцария (по 85 баллов), пишет РБК.

Ранее блогер Илья Варламов заявил, что в России есть города опаснее трущоб Бразилии и Мексики.

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Россия
коррупция
Рейтинг
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