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Политика
За Фургала, Навального и «шамана Сашу». В Новосибирске прошли пикеты в поддержку Сергея Фургала
10 июля, 2021 14:51
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Victor Lisitsyn/Global Look Press
В Новосибирске жители города устроили пикеты в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, Алексея Навального и Александра Габышева, известного как «шаман Саша».
Пикетчики в обращении к Владимиру Путину заявили о том, что в стране отсутствует жилищная программа «для простых, нуждающихся людей».
Кроме того, они потребовали раскрыть дело об исчезновении подростка из Смоленска Влада Бахова, в котором могут быть замешаны дети высокопоставленных чиновников.
Акции протеста были одиночными и поэтому полиция не препятствовала их проведению, пишет «Тайга.инфо.
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