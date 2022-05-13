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Политика
За что боролись: соседствующая с Россией страна изгонит русский язык из своих школ
13 мая, 2022 20:20
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К началу 2025/2026 учебного года обучение во всех школах Латвии будет переведено только на государственный латышский язык. Такое заявление сделала глава Минобразования и науки республики Анита Муйжниеце в эфире латышского телевидения.
Переход к преподаванию только на латышском будет проходить поэтапно. Сначала на государственном языке начнут учить учеников 1, 4 и 7 классов, позднее будут переведены 2-е, 5-е и 8-е классы.
Ведомство планирует, что к учебному году 2025/2026 все школьники Латвии будут обучаться только на латышском.
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