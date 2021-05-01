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Политика
За бедность в стране и коррупцию. Саратовская пенсионерка отчитала Вячеслава Володина
1 мая, 2021 19:38
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State Duma Russia/ Global Look Press
Российский политик Вячеслав Володин, после встречи в Саратове с женщиной, которая жестко раскритиковала власти России, попросил коллег из правительства задуматься.
«Наши коллеги из правительства РФ, Центрального банка, которые, увидев наказ жителей в новостях федерального уровня, надеюсь, задумаются», - написал председатель Госдумы в своем Телеграм-канале.
Ранее в Сети появилось видео, как Вячеслав Володин в Саратов в ходе визита подошел к ветерану Анне Александровне. Местная жительница достаточно в жёсткой форме раскритиковала власти за воровство, коррупцию и другие злоупотребления, пишет «Московский комсомолец».
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