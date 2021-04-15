За 99 дней до начала в Японии заговорили о полной отмене Олимпийских игр

Политика

Япония допускает отмену летних Олимпийских игр-2021. Соответствующий вариант допустили в Либерально-демократической партии.

Отмена Олимпиады произойдет в случает ухудшения эпидемиологической ситуации и роста случаев коронавируса.

В такой ситуации проведение Игр станет невозможным - от них придется отказаться, пишет РБК.

Токийская Олимпиада должна пройти с 23 июля по 8 августа. Власти запретили въезд иностранных болельщиков.

Первоначально Олимпиада была запланирована на 23 июля - 8 августа 2020 года. Ее перенесли из-за пандемии коронавируса. В маркетинговых целях название Олимпийских игр «Токио-2020» оставили прежним.