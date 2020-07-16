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Южная Корея начала разбирательство в отношении сестры Ким Чен Ына

Антон Мельников
16 июля, 2020 22:44
2 мин
вы
Pixabay

Прокуроры Сеула начали расследование в отношении сестры Ким Чен Ына по поводу уничтожения офиса связи в прошлом месяце.

В прошлом месяце Пхеньян взорвал межкорейский офис по связям с общественностью, располагавшийся на территории Северной Кореи. Перед этим Ким Ё Чжон – сестра и ближайший соратник северокорейского лидера - предупредила, что «бесполезная» собственность скоро будет «полностью разрушена».

Уничтожение офиса было санкционировано Ким Чен Ыном, который был в ярости из-за «грязных, оскорбительных» изображений своей жены в пропагандистских листовках Южной Кореи.

Адвокат Ли Кён Чже, который подал жалобу, заявил, что офис связи, находившийся в Северной Корее, был собственностью Южной Кореи, потому что здание было отремонтировано за счет государственных средств Юга.

Ким Чен Ын «использовала взрывчатку, чтобы разрушить квазидипломатическое здание», которое служило общественным интересам, говорится в жалобе.

Адвокат также заявил, что в соответствии с уголовным кодексом Южной Кореи, нанесение ущерба имуществу или нарушение мира с использованием взрывчатых веществ, наказывается лишением свободы на срок не менее семи лет, или смертью.

Эти новости, вероятно, приведут в бешенство Северную Корею, которая в последние месяцы неоднократно критиковала южного соседа, отмечает New York Post.

темы
политика
Северная Корея
Южная Корея
суд
Ким Чен Ын
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