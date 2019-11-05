Юрико Коикэ больше не перегревается из-за Курил

Японская газета «The Japan Times» сообщила о «капитуляции» губернатора Токио Юрико Коикэ в борьбе против решения Международного олимпийского комитета (МОК) перенести из-за опасной для здоровья и жизни спортсменов жары и влажности в японской столице соревнования по марафону и спортивной ходьбе в главный город северного острова Японии – Саппоро.

«Я намеревалась продолжить борьбу, однако шансы победить в ней слишком малы», - заявила губернатор.

Заявление о прекращении борьбы последовало после трехдневного обсуждения предложенных Коикэ мер по уменьшению неблагоприятных последствий жары и влажности, проведенного с председателем Координационной комиссии МОК Джоном Коутсом, председателем оргкомитета Токийской Олимпиады, бывшим премьер-министром Японии Ёсиро Мори и министром по проведению Олимпийских игр Сэйко Хасимото.

«Мы бы не хотели, чтобы в памяти японцев и людей во всем мире остались сцены, подобные тем, что мы имели на состязаниях в Дохе (Катар)», - заявил Коутс

При этом он имел в виду поистине экстремальные условия забега на чемпионате мира по легкой атлетике в этой арабской стране. Вот как комментировала эти условия Федерация легкой атлетики России, назвавшая выступление спортсменки из Якутии Сарданы Трофимовой в Дохе «суперподвигом»: «Уверены, никто не упрекнет нас в том, чтобы именно подвигом назвать то, что в ночь с пятницы на субботу сделали марафонки, вышедшие на старт чемпионата мира в Дохе. Суперподвиг совершили те, кто финишировали. Старт женского марафона, прошедшего вдоль набережной Корниш, был дан ровно за минуту до полуночи. Условия — адские, влажность и духота — экстремальные. Судите сами, из 68 заявленных участниц не финишировали 29. Это почти половина. В этих страшных условиях наша Сардана Трофимова, получившая нейтральный статус буквально за несколько дней до закрытия заявки на ЧМ, финишировала 22-й, показав 2:52:46».

Не исключено, что с подобными условиями проведения марафона и спортивной ходьбы столкнулись бы и олимпийцы в Токио. Ибо период проведения Олимпиады - 2020 приходится на самый жаркое в центральной Японии время с 24 июля по 9 августа, когда фиксируются рекордные показатели температуры, и заметно повышается влажность.

Достаточно сказать, что в прошлом году в этот период температура в городе Кумагая, что к северо-западу от Токио, поднялась до рекордных 41,1 °C (106 градусов по Фаренгейту), что заставило организаторов Игр всерьез озаботиться по поводу здоровья спортсменов. Ибо, как тогда сообщалось, «смертельная волна тепла в Японии усилила опасения относительно потенциально опасных условий для спортсменов и зрителей на Олимпиаде в Токио»

В результате решения МОК в Саппоро, где средняя температура в период проведения Олимпиады на 5 – 6 градусов ниже, чем в Токио, будут проведены пять видов состязаний – мужской и женский марафонские забеги, мужская и женская 20-километровая спортивная ходьба и 50-километровая спортивная ходьба для мужчин.

«Мы весьма сожалеем, что ждавшие марафон и спортивную ходьбу местные болельщики не смогут увидеть воочию эти состязания, но в результате дополнительного обсуждения мы осознали, почему принято решение о переносе, и намерены должным образом внести свой вклад в организацию Олимпиады - 2020», - заявил председатель Оргкомитета Ёсиро Мори

Вынужденное решение МОК потребует дополнительных расходов. По опубликованным подсчетам, перенос части спортивных состязаний Олимпиады из Токио обойдется в 34 млрд японских иен (310 млн долларов). Значительная часть денег на организацию Олимпиады была предоставлена из бюджета столицы, однако власти города предупредили, что не намерены оплачивать расходы, связанные с переносом марафона и спортивной ходьбы в Саппоро.

Тем временем высказываются опасения того, что жара может быть опасной и для спортсменов, выступающих в других видах состязаний. Так, сообщают, что японский политик Сигэфуми Мацудзава выступил с предложением изменить место проведения и турнира по гольфу на Олимпийских играх 2020 года. По его мнению, спортсмены и болельщики могут подвергнуться серьёзному риску в связи с традиционной для региона жарой. Соответствующее письмо было направлено президенту МОК Томасу Баху. В нем говорится, что олимпийский турнир по гольфу должен состояться в городе Кавагоэ, расположенном в 50 км к северо-западу от японской столицы.

Мацудзава привёл результаты исследований, в соответствии с которыми данный регион был признан самым тёплым в стране. Средняя температура воздуха в период проведения соревнований достигает здесь +31,7 °C.

«Конец июля — начало августа — самый жаркий период лета в Японии, в связи с чем не будет преувеличением сказать, что в принудительном порядке проводить спортивное мероприятие под открытым небом в самом жарком регионе страны крайне безответственно», — приводит слова политика Reuters

Посчитаны даже потенциальные жертвы проведения соревнований по гольфу среди спортсменов, волонтеров и зрителей, которые будут вынуждены на протяжении длительного времени находиться под открытым небом. По подсчётам Мацудзавы, подвергнуться тепловому удару могут около 1250 человек. «Скорая помощь и больницы будут не в состоянии справиться. Если пациенты, упавшие в обморок от тепловых ударов, будут поступать один за другим, мы не можем исключать угрозу летальных исходов», — говориться в обращении.

В связи с происходящим вызывает недоумение, почему организаторы Токийской Олимпиады, хорошо зная об особенностях погоды в японской столице, выбрали для проведения Игр самое жаркое время года, когда не только спортсмены, но и обычные жители столицы изнывают от нестерпимого зноя и влажности. Знаю это не по рассказам, а собственному опыту…

Автор: Анатолий Кошкин, доктор исторических наук, профессор Института стран Востока, политический обозреватель ИА REGNUM