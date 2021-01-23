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Юрий Дудь замечен на несанкционированной акции во Владивостоке

Сергей Михневич
23 января, 2021 09:50
1 мин
Сергей Михневич
23 января, 2021 09:50
1 мин
Митинг в Хвбаровске
Flickr.com

Сегодня, 23 января, в крупных городах России проходят несогласованные властями митинги сторонников Алексея Навального. Известный видеоблогер Юрий Дудь замечен на протестной акции во Владивостоке.

Ранее журналист назвал арест оппозиционера «беспределом» и предупредил власть о последствиях.

Как сообщалось, во Владивостоке требовать свободы для Навального, который по возвращении на родину был заключен в СИЗО на 30 суток, вышли тысячи человек. На протестующих бросили ОМОН, который действовал достаточно жестко, пишет Росбалт.

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