Политика

Сегодня, 23 января, в крупных городах России проходят несогласованные властями митинги сторонников Алексея Навального. Известный видеоблогер Юрий Дудь замечен на протестной акции во Владивостоке.

Ранее журналист назвал арест оппозиционера «беспределом» и предупредил власть о последствиях.

Как сообщалось, во Владивостоке требовать свободы для Навального, который по возвращении на родину был заключен в СИЗО на 30 суток, вышли тысячи человек. На протестующих бросили ОМОН, который действовал достаточно жестко, пишет Росбалт.