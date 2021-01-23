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Политика
Юрий Дудь замечен на несанкционированной акции во Владивостоке
23 января, 2021 09:50
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Flickr.com
Сегодня, 23 января, в крупных городах России проходят несогласованные властями митинги сторонников Алексея Навального. Известный видеоблогер Юрий Дудь замечен на протестной акции во Владивостоке.
Ранее журналист назвал арест оппозиционера «беспределом» и предупредил власть о последствиях.
Как сообщалось, во Владивостоке требовать свободы для Навального, который по возвращении на родину был заключен в СИЗО на 30 суток, вышли тысячи человек. На протестующих бросили ОМОН, который действовал достаточно жестко, пишет Росбалт.
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