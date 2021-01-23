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Политика
Юлию Навальную отпустили из полиции, куда её доставили после участия в митинге
23 января, 2021 18:59
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Smartik.ru
Супруга оппозиционера Алексея Навального Юлия отпущена из полиции, куда её доставили после участия в несанкционированной акции на Пушкинской площади в Москве.
Об этом сообщают сразу несколько телеграм-каналов. Сама Юлия пока не комментирует эти данные.
Ранее Юлия Навальная находилась в ОВД по району Сокол. Об этом сообщала адвокат Вероника Полякова. По словам юриста, ее не пускали к Навальной, так как там объявлен план «Крепость», пишет Московский комсомолец.
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