Политика

Супруга оппозиционера Алексея Навального Юлия отпущена из полиции, куда её доставили после участия в несанкционированной акции на Пушкинской площади в Москве.

Об этом сообщают сразу несколько телеграм-каналов. Сама Юлия пока не комментирует эти данные.

Ранее Юлия Навальная находилась в ОВД по району Сокол. Об этом сообщала адвокат Вероника Полякова. По словам юриста, ее не пускали к Навальной, так как там объявлен план «Крепость», пишет Московский комсомолец.