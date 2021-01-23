Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

Юлию Навальную отпустили из полиции, куда её доставили после участия в митинге

Сергей Михневич
23 января, 2021 18:59
1 мин
Сергей Михневич
23 января, 2021 18:59
1 мин
Юлия и Алексей Навальные
Smartik.ru

Супруга оппозиционера Алексея Навального Юлия отпущена из полиции, куда её доставили после участия в несанкционированной акции на Пушкинской площади в Москве.

Об этом сообщают сразу несколько телеграм-каналов. Сама Юлия пока не комментирует эти данные.

Ранее Юлия Навальная находилась в ОВД по району Сокол. Об этом сообщала адвокат Вероника Полякова. По словам юриста, ее не пускали к Навальной, так как там объявлен план «Крепость», пишет Московский комсомолец.

Поделиться
ТЕГИ
Алексей Навальный
Протесты
Юлия Навальная
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!