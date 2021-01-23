Политика

Сегодня, 23 января, супруга арестованного оппозиционера Алексея Навального Юлия пришла на акцию в его поддержку. Об этом она сообщила в своем «Инстаграме».

Немногим позже она сообщила, что ее задержали. В настоящее время Юлия Навальная находится в автозаке.

По оценкам СМИ, на акции протеста в столице присутствуют порядка 7 тыс. человек, по данным МВД — около 4 тысяч.