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Юлия Навальная: на акции протеста в Москве задержана жена политика

Сергей Михневич
23 января, 2021 15:48
1 мин
Сергей Михневич
23 января, 2021 15:48
1 мин
Задержана Юлия Навальная
Istock

Сегодня, 23 января, супруга арестованного оппозиционера Алексея Навального Юлия пришла на акцию в его поддержку. Об этом она сообщила в своем «Инстаграме».

Немногим позже она сообщила, что ее задержали. В настоящее время Юлия Навальная находится в автозаке.

По оценкам СМИ, на акции протеста в столице присутствуют порядка 7 тыс. человек, по данным МВД — около 4 тысяч.

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Протесты
Юлия Навальная
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