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Йовери Мусевени избран президентом Уганды шестой раз

Геннадий Гершенкрон
16 января, 2021 16:34
1 мин
Йовери Мусевени
Wikipedia

Президент Уганды Йовери Мусевени набрал 58% голосов на выборах президента, что позволит ему остаться на шестой срок президентства. Йовери Мусевени находится на посту президента Уганды с 1986 года, то есть уже свыше 34 лет.

Предварительные результаты выборов стали известны после оглашения результатов местным про-властным телеканалом NTV.

В 2019 году высшая судебная инстанция Уганды признала законным отмену возрастных ограничений для лица, претендующего на занятие президентского кресла. С ограничением количества сроков президентства Йовери Мусевени разделался в 2005 году, проведя поправки в конституцию Уганды.

Второе место на выборах занял Роберт Кьягуланьи, который в настоящее время заблокирован военными в своем собственном доме, сообщает агентство «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Кения и Уганда остались без электричества.

темы
Уганда
президентство
Йовери Мусевени
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