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YouTube и Facebook цензурируют российские СМИ. Роскомнадзор готовит ответные меры

Марьям Ибрагимова
27 октября, 2020 15:43
2 мин
Фото: coronavirus.ridgefieldmusic.net
Фото: coronavirus.ridgefieldmusic.net

Роскомнадзор пожаловался на то, что американские интернет-компании цензурируют российские СМИ. Google (YouTube), Facebook, Twitter ограничивают доступ к материалам примерно 20 российских средств массовой информации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, в связи с ограничениями зарубежных компаний, информация, опубликованная на РИА Новостях, RT, «Sputnik» и «Россия-1» не отображается. Это, по мнению сотрудников Роскомнадзора, приводит к тому, что российские пользователи остаются без возможности объективно оценивать происходящие в мире события.

К слову, Google (YouTube), Facebook, Twitter продолжают игнорировать требования ведомства по прекращению цензуры отечественных СМИ. В связи с этим ведомство направило в Госдуму и в Совет Федерации предложения по ответным мерам в отношении соцсетей. О каких именно ограничениях идет речь, в Роскомнадзоре не уточнили.

Кроме того, в федеральной надзорной службе отметили, что западные интернет-ресурсы кишат фейками: на YouTube обнаружено 278 ссылок с недостоверной информацией, в Instagram — 35, в Facebook — 31, в Twitter — 22. Период не указан.

темы
Роскомнадзор
Facebook
YouTube
Instagram
Twitter
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