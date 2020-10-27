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Роскомнадзор пожаловался на то, что американские интернет-компании цензурируют российские СМИ. Google (YouTube), Facebook, Twitter ограничивают доступ к материалам примерно 20 российских средств массовой информации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, в связи с ограничениями зарубежных компаний, информация, опубликованная на РИА Новостях, RT, «Sputnik» и «Россия-1» не отображается. Это, по мнению сотрудников Роскомнадзора, приводит к тому, что российские пользователи остаются без возможности объективно оценивать происходящие в мире события.

К слову, Google (YouTube), Facebook, Twitter продолжают игнорировать требования ведомства по прекращению цензуры отечественных СМИ. В связи с этим ведомство направило в Госдуму и в Совет Федерации предложения по ответным мерам в отношении соцсетей. О каких именно ограничениях идет речь, в Роскомнадзоре не уточнили.

Кроме того, в федеральной надзорной службе отметили, что западные интернет-ресурсы кишат фейками: на YouTube обнаружено 278 ссылок с недостоверной информацией, в Instagram — 35, в Facebook — 31, в Twitter — 22. Период не указан.