Её нет, а она есть: Сенатор забыл про вакцинную «обязаловку» и объяснил про штрафы за отказ
В России не могут быть введены штрафы за отказ проходить вакцинацию от коронавируса, поскольку «обязательной вакцинации» в стране нет. Об этом заявил глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас. При этом практика обязательной вакцинации используется во многих региона РФ.
«У нас нет обязательной вакцинации. Поэтому штраф за отказ от вакцинации не может быть поддержан», — приводит слова сенатора РИА «Новости».
Отметим, обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан уже была объявлена во всех субъектах России. Советующие распоряжения приняли региональные управления Роспотребнадзора. При этом в документах вакцинация называется именно обязательной (Чувашия, Новосибирск, Подмосковье). Также об обязательной вакцинации ранее говорила главный санитарный врач РФ Анна Попова.