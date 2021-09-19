Евросоюзу с его «унылой картиной» на выборах предложили поучиться у России
В странах Евросоюза недостаточно используются современные технологии контроля за ходом выборов. Поэтому странам ЕС стоило бы поучиться у России. Об этом заявил российский постпред при ЕС Владимир Чижов.
По его словам, за последние годы Центризбирком РФ добился значительных изменений. В частности, удалось обеспечить прозрачность выборов с помощью современных технических средств, которые позволяют наблюдать за голосованием. При этом в самой Европе такие технические средства не используются.
«Если посмотреть, как проходят выборы в сам Европарламент, — это, мягко говоря, странная и довольно унылая картина», - отметил Чижов.
В то же время постпред признал, что выборы в разных странах ЕС организуются по-разному и «никакого общеевропейского избиркома не существует», передаёт Lenta.ru.