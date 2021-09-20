Евросоюз заявил об «атмосфере запугивания» на российских выборах
Прошедшее голосование за кандидатов в депутаты Госдумы РФ прошло «в атмосфере запугивания» критиков властей. Кроме того, за выборным процессом не было полноценного наблюдения со стороны международных представителей. Такую оценку российским выборам дал официальный представитель дипломатической службы Евросоюза Петер Стано.
Он заявил, что и выборы в Госдуму и выборы на уровне российских регионов «прошли в атмосфере запугивания независимых критиков». Кроме того, по словам Стано, за ходом голосования не было «нормального международного наблюдения, которому можно было бы доверять».
Также представитель ЕС заявил о нарушениях в ходе выборов. О них сообщили некоторые «серьезные источники». Кроме того, он указал, что накануне выборов власти РФ приняли меры против активистов, независимых СМИ и оппозиционеров, передаёт РИА «Новости».