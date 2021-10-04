Евросоюз захотел разместить военную силу на граничащей с Россией стране
На территории Украины может быть создана военная учебная миссия Евросоюза. Соответствующая инициатива рассматривается в ЕС. Об этом рассказала немецкая газета Welt со ссылкой на документы европейской внешнеполитической службы.
Согласно данным издания, рассматриваемая миссия ЕС на украинской территории стала бы выражением поддержки Украине «на фоне продолжающейся военной активности России на границе».
Если инициатива будет реализована, то она будет называться военной консультативной и учебной миссией Евросоюза на Украине (EU Military Advisory and Training Mission Ukraine).
По информации Welt, инициаторами военной миссии стали главы украинских Минобороны и МИД, которые в июле направили соответствующую просьбу главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, передаёт «ТАСС».