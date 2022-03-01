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Политика
Евросоюз принял заявку Украины на вступление по ускоренной процедуре
1 марта, 2022 16:58
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Pixabay
Евросоюз 1 марта принял заявку Украины на вступление в объединение и начал специальную, ускоренную процедуру вступления. Об этом сообщила Госслужба специальной связи и защиты информации страны.
«Европарламент принял заявку Украины на вступление в Евросоюз. Начата специальная процедура вступления», - говорится в сообщении ведомства. Его приводит телеканал «360».
Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку 28 февраля.
Ранее страна планировала подать заявление на членство в 2024 году и вступить в ЕС к 2030-му.
Желающая присоединиться к ЕС страна должна соответствовать утвержденным в 1995 году критериям. В частности, она должна иметь стабильное финансовое положение, быть демократическим государством.
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