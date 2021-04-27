Евросоюз поставит вакцину от COVID всем странам «Восточного партнерства» кроме Беларуси

Политика

Евросоюз поставит странам «Восточного партнерства» (входят Армения, Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова и Беларусь) 1 миллион доз вакцины от коронавируса. Несмотря на то, что республика входит в список стран, возможность поддержать ее не рассматривается.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам добрососедства и расширения Оливер Вархели. Он указал, что Еврокомиссия не контактирует с официальным Минском.

В планах Евросоюза привить 530 тысяч медицинских работников.

«Нам придется предоставить им две дозы, поэтому легко посчитать, что это более 1 миллиона доз», - сказал Вархели агентству PAP.

Речь идет о вакцине AstraZeneca. Пока поставки препарата тормозятся из-за производителя.

Говоря о возможности поддержать Беларусь поставками вакцины, Вархели сказал: «Было бы сложно доставить вакцину в Беларусь, потому что правительство в Минске в настоящий момент не ведет с нами переговоров».

Бюджет Евросоюза позволяет организовать поставки. Для этого нужно согласие руководства страны.