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Политика
Евросоюз нанёс санкционный «удар» по главному спикеру Кремля
28 февраля, 2022 23:02
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Youtube / RT Россия
Европейский союз официально ввел санкции против пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Фамилия представителя Кремля появилась в официальном журнале санкций ЕС.
О том, что новые санкции затронут крупнейших представителей российских властей заявлял глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Вместе с Песковым в список попал председатель «Роснефти» Игорь Сечин, бизнесмены Алишер Усманов и Михаил Фридман.
Кроме того, санкции коснулись телеведущей Ольги Скабеевой, журналиста Антона Красовского, писателя Захар Прилепин, а также многих других.
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