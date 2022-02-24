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Политика
Евросоюз может обнулить визы россиян. Вообще всех россиян
24 февраля, 2022 13:58
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Европейский парламент в ближайшее время рассмотрит предложение о том, чтобы обнулить все действующие визы россиян.
Инициатива уже нашла поддержку у официальных лиц Бельгии – её поддержал бельгийский госсекретарь.
Предложение касается как туристических виз, так и виз для студентов и путешествующих по работе.
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