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Политика
Евросоюз готовит новые санкции против России и хочет сотрудничать одновременно
29 июня, 2021 12:18
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Pixabay
В ближайшее время будут подготовлены новые варианты антироссийских санкция. Такое обещание дал представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
По словам Борреля, проект ограничительных мер против России будет готов в ближайшие недели или месяцы.
При этом Евросоюз планирует определить потенциальные сферы развития сотрудничества с Москвой. Несмотря на разногласия, Брюссель признает существенную роль России в вопросе решения глобальных проблем.
Боррель признал, что, если Россию не привлечь к решению глобальных проблем, то они затронут и страны ЕС, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Евросоюз продлил действие санкций в отношении Крыма и Севастополя.
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