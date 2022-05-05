Евросоюз готов влезть в миллиардные долги ради Украины
Европейский союз готов влезть в миллиардные долги, лишь бы восстановить Украину, в которой Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. О планах крупнейшего экономико-политического объединения узнал Bloomberg.
Агентство со ссылкой на официального представителя ЕС сообщило, что стоимость реконструкции Украины может достигать сотен миллиардов евро. Европейская комиссия планирует воспользоваться кредитами из бюджета Евросоюза, которые, в свою очередь, гарантируются его членами. Средства хотят предоставить государству для выплаты заработных плат и пособий на сумму до 15 миллиардов долларов.
Вероятнее всего, будут выпущены долговые обязательства Евросоюза. Кроме того, странам-членам ЕС придётся предоставить гарантии, если вдруг Киев не выплатит кредиты, передает URA.RU.