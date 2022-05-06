Евросоюз готов объявить полное эмбарго на российскую нефть
Комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони уверен, что на полное согласование эмбарго уйдет 9 месяцев.
В своем заявлении Джентилони напомнил, что подобное решение требует полного консенсуса от всех стран Евросоюза, а также о том, что положительное решение существенно повлияет на всю экономику ЕС.
Неожиданное затруднение для принятия совместной декларации об эмбарго вызывает и решение стран-членов ОПЕК не увеличивать поставки нефти на мировой рынок, принятое 5 мая на очередном заседании. Это означает, что ни США, ни страны Европы не могут в ближайшее время рассчитывать на дополнительные объемы нефти с Ближнего Востока.
С учетом этой ситуации, Паоло Джентилони призвал учитывать экономические издержки при оказании военной помощи Украине, однако выразил уверенность, что эмбарго на российскую нефть будет наложено, - сообщает «Российская газета».