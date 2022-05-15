Европейцы одобряют действие ЕС по отношению к России
Большинство жителей Европы одобряют реакцию альянса на спецоперацию России на Украине.
По результатам, опубликованным в опросе издания Flash Eurobarometr, известно, что больше 30 тысяч европейцев из 27 государств проявили свою солидарность с европейскими решениями относительно взаимодействия с Российской Федерацией после начала ее спец. операции на Украине.
По данным статистики:
79 % опрошенных ответили, что ЕС солидарен с украинским народом.
93% одобряют оказание гуманитарной помощи.
66% согласны с тем, что «Украина должна вступить в ЕС, когда будет готова».
89% симпатизируют украинцам.
67% граждан поддерживает финансирование покупки и поставки военной техники в Украину со стороны ЕС.
80% европейцев одобряют экономические санкции против России.
Данные статистики представлены в телеграм-канале «ВечернийТелеграм».