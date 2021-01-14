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Иск Украины к России из-за присоединения Крыма признан частично приемлемым Европейским судом по правам человека. Украинское государство ждет решения по целому ряду претензий, кроме того, поданы 7 тысяч индивидуальных исков.

Речь идет об исках Украины в 2014 и 2015 годах. Их объединили в единое производство.

Украина настаивает, что Россия установила контроль над Крымом, являющимся частью страны. Это привело к многочисленным нарушениям Конвенции о защите прав человека.

В решении суд указал, что принял во внимание численность увеличившегося военного присутствия в Крыму в 2014 году без согласия украинских властей, пишут «Открытые медиа». Версия украинского правительства о том, что российские военнослужащие не были наблюдателями, а принимали активное участие в событиях, показалась суду убедительной, она подкреплена достаточным количеством доказательств.

Ранее сообщалось, что Россия будет расхлебывать последствия присоединения Крыма как минимум полгода.