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Европейские военные боятся остаться в Афганистане без «дяди Сэма»

Кирилл Савушкин
8 мая, 2021 10:43
1 мин
Кирилл Савушкин
8 мая, 2021 10:43
1 мин
Rahmat/Xinhua/Globallookpress
Rahmat/Xinhua/Globallookpress

Планы США по скорейшему выводу войск из Афганистана подверглись корректировке, ввиду просьбы европейских союзников не оставлять их вооруженные силы без поддержки.

Соединенные Штаты пошли навстречу соратникам из Европы и согласились на отсрочку, как минимум, в две недели.

Как передает The Wall Street Journal, свои войска из Кабула также может вывести Турция, на протяжении многих лет бравшая на себя обеспечение безопасности аэропорта столицы Афганистана. Многие западные страны, ввиду такого положения дел, могут закрыть свои дипмиссии в стране из опасения внезапной атаки боевиков на ослабленный уходом иностранного контингента Кабул.

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Талибан
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