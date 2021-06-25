Новости – Политика
Политика
Европейские державы опасаются наступления напасти из России
25 июня, 2021 23:36
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Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Globallookpress
Германия и Франция ужесточают въезд для граждан из России, в связи с нарастающей в стране эпидемией индийского штамма коронавируса.
В частности, ФРГ сократит транспортное сообщение. Кроме того, увеличится срок карантина для въезжающих с территории ЕС. Причина - признание Германским Институтом Роберта Коха (находится в ведении Минздрава) РФ и Португалии государствами, на территории которых распространяются опасные штаммы COVID-19.
Франция, в свою очередь, приостанавливает продление виз на трех и пятилетний период, срок которых истек во время пандемии, передает ТАСС.
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