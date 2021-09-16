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Политика
Европейская страна решила не ждать бюрократов ЕС и разрешила все вакцины от COVID-19. Вообще все
16 сентября, 2021 16:20
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Agung Kuncahya B./XinHua
Эстония будет признавать вакцинацию от коронавируса не только препаратами, которые одобрило европейское агентство лекарственных средств, но и неодобренными регулятором препаратами. Факт прохождения вакцинации будет подтверждаться любой из вакцин, которая официально применяется к какой-либо стране. Такая информация следует из ответа эстонского Департамента здоровья.
Университет Таллина запросил у ведомства информацию о том, какие вакцины являются приемлемыми кроме тех, что используются в самой Эстонии.
«Эстония признает те вакцины, которые признаны исходной страной», - приводит ответ Департамента здоровья Delfi.
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