Политика

Евросоюз подвел новую базу под свои отношения с Россией, оговорив основные принципы, на которых будет основываться Брюссель в дальнейшей коммуникации с Москвой и внутри ЕС.

Первый из пунктов предполагает построение в России «демократического общества», которое будет способствовать противодействию так называемой русскоязычной пропаганде. В качестве средства реализации предлагается создать в стране телеканал с круглосуточным вещанием.

Евросоюзу рекомендуется рассмотреть вариант непризнания легитимности нового состава Государственной думы после предстоящих осенью выборов, в том случае, если союз признает их фальсифицированными.

Авторы доклада считают, что в случае запуска демократических преобразований, Россия получит определенные выгоды. Например, речь идет об упрощении визового режима, программах инвестирования в свободную торговлю и стратегическом партнерстве.

Для России предлагается принять стратегию развития стран «Восточного партнерства», которая была запущена ранее Брюсселем для укрепления сотрудничества со странами бывшего СССР.

Кроме всего прочего, авторы доклада считают, что в случае продолжения «агрессивных действий» ЕС необходимо рассмотреть вариант отключения страны от платежной системы SWIFT. Руководству Союза предлагается составить план по снижению зависимости от поставок российского газа и нефти до тех пор, пока в Москве находится нынешнее руководство, пишет RT.