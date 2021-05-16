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Политика

Европарламент сформулировал основные принципы для ведения диалога с Россией

Сергей Михневич
16 мая, 2021 10:28
2 мин
Сергей Михневич
16 мая, 2021 10:28
2 мин
Pixabay
Pixabay

Евросоюз подвел новую базу под свои отношения с Россией, оговорив основные принципы, на которых будет основываться Брюссель в дальнейшей коммуникации с Москвой и внутри ЕС.

Первый из пунктов предполагает построение в России «демократического общества», которое будет способствовать противодействию так называемой русскоязычной пропаганде. В качестве средства реализации предлагается создать в стране телеканал с круглосуточным вещанием.

Евросоюзу рекомендуется рассмотреть вариант непризнания легитимности нового состава Государственной думы после предстоящих осенью выборов, в том случае, если союз признает их фальсифицированными.

Авторы доклада считают, что в случае запуска демократических преобразований, Россия получит определенные выгоды. Например, речь идет об упрощении визового режима, программах инвестирования в свободную торговлю и стратегическом партнерстве.

Для России предлагается принять стратегию развития стран «Восточного партнерства», которая была запущена ранее Брюсселем для укрепления сотрудничества со странами бывшего СССР.

Кроме всего прочего, авторы доклада считают, что в случае продолжения «агрессивных действий» ЕС необходимо рассмотреть вариант отключения страны от платежной системы SWIFT. Руководству Союза предлагается составить план по снижению зависимости от поставок российского газа и нефти до тех пор, пока в Москве находится нынешнее руководство, пишет RT.

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