Европа устала путаться в проводах и захотела выдвинуть требования к производителям зарядок и телефонов
В ЕС предложили унифицировать разъёмы для зарядки электронных устройств и внедрить единый стандарт разъема USB-C. С таким предложением выступила Еврокомиссия (ЕК). Об этом сообщил комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
По его словам, сейчас в Европе преимущественно распространены три варианта разъемов для зарядных устройств. Такая ситуация создаёт неудобства для потребителей и излишние электронные отходы. Исходя из этого Еврокомиссия предлагает установить единый стандарт разъема USB-C. Он станет обязательным для зарядок от планшетов, смартфонов, приставок и прочих небольших устройств.
«Это позволит нам снизить количество электронных отходов на тыс. тонн в год и ежегодно экономить до 2 тыс. тонн различных исходных ресурсов«, - приводит слова еврокомиссара «ТАСС».
Кроме того, инициатива ЕК предполагает сделать обязательным стандарт быстрой зарядки и запретить занижать скорость зарядки при использовании зарядного устройства другого производителя.