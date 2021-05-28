Европа пообещала Беларуси миллиарды евро при условии ухода Александра Лукашенко

Политика

Еврокомиссия разработала план помощи Беларуси, который предполагает финансовые вливания и проведение реформ в республике при условии, что страну возглавит другой лидер. На поддержку государства готовы выделить не менее 3 млрд евро.

Брюссель перечислит указанные средства после смены власти в Беларуси. Помощь будет оказана по трем направлениям.

Речь идет о восстановлении экономики Беларуси за счет финансовых вливаний. Предусмотрена помощь по улучшению образования в республике, пенсионного обеспечения, возможны инвестиции в реформы систем социальной защиты.

Другое направление - инвестирование в инфраструктуру, экологическую и цифровую трансформацию, пишет РБК. Третий пункт плана - укрепление политических отношений, который включает заключение нового соглашения между ЕС и Беларусью, как только страна вступит на путь демократического развития.

О подготовке плана в начале мая сообщили представители оппозиционерки Светланы Тихановской. К его разработке подтолкнула ситуация, сложившаяся в Беларуси после выборов президента в 2020 году. Брюссель признавал нелигитимной победу действующего президента Александра Лукашенко.