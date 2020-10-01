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Европа мешает: Глава МИД РФ обвинил Германию в сдерживании России

Антон Мельников
1 октября, 2020 17:24
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Flickr

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что немецкое правительство перешло к стратегии сдерживания России.

«Более того, в Берлине сейчас взят курс на сдерживание России. Звучат голословные обвинения, ультиматумы, угрозы в наш адрес. Налицо зияющие провалы в памяти некоторых немецких политиков об историческом предназначении наших стран в европейских и мировых делах», — заявил Лавров.

Министр добавил, что ради «коренных интересов» двух стран, период напряженности может быть преодолен. Он считает, что такая перспектива имеет шансы.

Лавров также заявил, что сегодня в ЕС разворачивается серьезный кризис доверия из-за «близорукой политики натоцентричности и геополитических игр в поиске односторонних преимуществ», передают «Ведомости».

темы
Россия
Германия
Сергей Лавров
МИД РФ
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