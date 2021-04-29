Европа и США упорно игнорируют посыл Владимира Путина. Кремль не будет терпеть

Политика

Посыл президента России Владимира Путина упорно не слышат европейские страны и США. Об этом сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пояснив, о чем идет речь.

По словам представителя Кремля, страны игнорируют стремление России к дружественному сосуществованию.

«Главное все-таки — это желание России быть в добрых отношениях... Основной посыл президента Путина почему-то упорно не хотят слышать — ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в (прочих - прим.) европейских столицах», - сказал кремлевский чиновник. Его слова приводит Lenta.ru.

Россия не будет терпеть то, что делается чехами, болгарами и прибалтами, подчеркнул Песков.

Ранее Чехия обвинила Россию во взрывах в Врбетице в 2014 году. После этого из страны были высланы 18 российских дипломатов. Россия зеркально ответила на недружественные шаги.