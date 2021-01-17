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Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман прибыл в столичный аэропорт «Внуково» встречать политика Алексея Навального. Лайнер, на борту которого находится оппозиционер, должен приземлиться в столице около 20 часов (мск).

«Я во Внуково. По принципиальным соображениям», - написал Ройзман в своем Twitter.

Последние пять месяцев Алексей Навальный проходил лечение в берлинской клинике «Шарите». Согласно результатом исследований трех европейских клиник, оппозиционер был отравлен веществом из группы «Новичок». Москва отрицает свою причастность к случившемуся.