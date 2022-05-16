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Политика
Еще три страны пообещали помочь Финляндии и Швеции при военных атаках
16 мая, 2022 19:56
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Youtube / NATO
Если Финляндия или Швеция подвергнутся атаке до того, как станут членами НАТО, им окажут всю необходимую поддержку Норвегия, Дания и Исландия. Об этом в совместном заявлении трёх скандинавских стран, опубликованном на сайте офиса датского премьер-министра.
Согласно сообщению, вопрос безопасности Финляндии и Швеции вызвал «общую озабоченность» у государств. В связи с этим они обязуются помочь «всеми необходимыми средствами», если вступающие в НАТО страны «станут жертвой агрессии на своей территории».
Также подчеркивается, что решение Финляндии и Швеции о вступлении в альянс решительно приветствуется всеми тремя странами.
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