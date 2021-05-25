Еще одна страна запретила авиакомпаниям пролетать над Беларусью

Политика

Эстония решила не оставаться в стороне в вопросе ограничений в отношении Беларуси в связи с последними событиями. Власти порекомендовали местным авиакомпаниям не пролетать над РБ. Об этом рассказал министр экономики и инфраструктуры страны Таави Аас.

«Для пассажиров это означает более продолжительное время полета на некоторых рейсах и немного более высокий расход топлива для авиакомпаний, но мы не можем игнорировать недавние шаги Беларуси», — сказал он.

Также глава ведомства подчеркнул, что пока Совет ЕС не принял окончательного решения по поводу нахождения белорусских авиаперевозчиков на территории Эстонии, им можно прилетать в Таллин. Но санкции в скором времени все равно введут, передает ТАСС.

Напомним, входящие в Евросоюз государства поочередно отказываются от полетов над Беларусью, выражая таким образом свое недовольство по поводу экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске, на борту которого находился разыскиваемый белорусскими властями основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его сразу же задержали, а по сообщениям ряда СМИ, в самолете летели также сотрудники КГБ возглавляемой Александром Лукашенко страны.

Ранее стало известно о том, запретит ли Россия полёты над Беларусью.