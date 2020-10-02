Еще одна страна ввела санкции против построивших Крымский мост компаний

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Министерство финансов Великобритании обнародовало санкционный список против участников строительства Крымского моста. В него попали два гражданина России и четыре российских компании.

В список попала спроектировавшая ЖД мост компания «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит Томмот Якутск», оператор ЖД моста ФГУП «Крымская железная дорога», и Крымская первая страховая компания, участвовавшая в страховании проекта.

В черный список также включены Леонид Рыженькин, замдиректора компании "Стройгазмонтаж", руководивший проектом строительства, и генеральный директор АО ТК "Гранд сервис экспресс" Александр Ганов, передает «ТАСС».

Согласно позиции британских властей, которые отрицают присоединение Крыма к России, фигуранты списка «подорвали территориальную целостность Украины».

Принятые ограничительные меры подразумевают заморозку в британских банках активов всех фигурантов списка, если таковые имеются. Также с фигурантами не могут вести дела компании из Великобритании.