Еще одна страна отказалась признавать думские выборы на «спорной» части России
Немецкие власти не признают результаты проведённого в Крыму голосования за кандидатов в Госдуму РФ. Кроме того Германия считает актом нарушения международного права то, что в выборах принимали участие жители непризнанных ДНР и ЛНР. Об этом сообщила представитель немецкого правительства Ульрике Деммер.
Она подчеркнула, что присоединение крымского полуострова к территории России Германией не признаётся и является нарушением «территориальной целостности и суверенитета Украины». Исходя из этого ФРГ не будет признавать и выборы на данной территории.
«Из этого следует то, что мы, конечно, не признаем проведение выборов в Крыму», - заявила представитель кабмина.
Кроме того, Деммер раскритиковала участие в голосовании на думских выборах граждан ДНР и ЛНР, которым были выданы паспорта РФ, сообщает «ТАСС».