Политика

Еще одна причина. В Европарламенте снова выступили за ужесточение санкций против России

В Европарламенте нашли еще одну причину для ужесточения санкций против России. Так, руководитель ведущей фракции Европарламента Манфред Вебер утверждает, что страна продолжает курс «опасных провокаций». Речь, по словам политика, идет про усиление военного присутствия около границ с Украиной.

«Ответ на это должен быть недвусмысленным и сильным», - заявил он.

Политик считает, что время дозированных санкций должно пройти и теперь нужно заморозить счета олигархов и отключить Россию от платежной системы SWIFT, пишет РИА «Новости».