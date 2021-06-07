Еще один оппозиционер сбежал из России. Он укроется в Киеве, но ненадолго
Известный оппозиционный политик Дмитрий Гудков уехал из России. В соцсетях он написал, что решение принято из-за поступившей от неназванных источников в АП информации, будто дело Гудкова будут решать «любым способом».
Считаю, что высосанное из пальца «Дело о подвале» было возбуждено исключительно, чтобы не допустить меня на выборы и выдавить из страны как минимум до дня голосования. Надеюсь, что с моим отъездом ретивость жандармов снизится. Мое решение поддержано родными и близкими мне людьми, в адрес которых также поступила серьезная информация об угрозах и рисках.
Напомним, бывший депутат ГД РФ Дмитрий Гудков был арестован 28 апреля. Против него было возбуждено уголовное дело по статье 165 УК РФ, ч. 2 - причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом. Вскоре политик был отпущен на свободу, своей вины он не признал и считал дело политически мотивированным. Кремль связь дела Гудкова с политикой отрицает.
Гудков заявил, что отправится в Киев, где у него уже запланировано много встреч и выступлений. Далее он планирует отправиться в Болгарию, в Варну, где проживают его родители. Об этом Гудков-младший сообщил Интерфаксу. Его отец, Геннадий Гудков, также был депутатом ГД РФ.