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Еще мощней. Россия продолжает создавать смертоносное оружие

Артем Денисов
3 февраля, 2021 23:22
2 мин
Артем Денисов
3 февраля, 2021 23:22
2 мин
ракетный комплекс
wikimedia.org

Российский холдинг «Высокоточные комплексы» планирует создать новый ударный комплекс «Гермес 2.0».

Он получит более скоростную и мощную ракету. Ранее была создана базовая версия комплекса, которая в настоящее время проходит демонстрационные испытания для Минобороны России. В рамках опытно-конструкторской работы предусмотрено повышение боевого могущества ракеты в 2-2,5 раза и увеличение скорости ее полета.

Ракета базовой версии комплекса имеет максимальную скорость 1300 метра в секунду и осколочно-фугасную боевую часть в 28 килограммов.

«Гермес» способен поражать на дальности до 100 километров современные и перспективные танки, бронетехнику, различные сооружения, надводные цели и малоскоростные летательные аппараты, сообщает РИА «Новости».

Тем временем, расчеты противовоздушной обороны в Самарской и Свердловской областях пополнятся комплектами зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» в текущем году.

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ракеты
оружие
Гермес 2.0
2 мин
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