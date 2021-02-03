Еще мощней. Россия продолжает создавать смертоносное оружие

Политика

Российский холдинг «Высокоточные комплексы» планирует создать новый ударный комплекс «Гермес 2.0».

Он получит более скоростную и мощную ракету. Ранее была создана базовая версия комплекса, которая в настоящее время проходит демонстрационные испытания для Минобороны России. В рамках опытно-конструкторской работы предусмотрено повышение боевого могущества ракеты в 2-2,5 раза и увеличение скорости ее полета.

Ракета базовой версии комплекса имеет максимальную скорость 1300 метра в секунду и осколочно-фугасную боевую часть в 28 килограммов.

«Гермес» способен поражать на дальности до 100 километров современные и перспективные танки, бронетехнику, различные сооружения, надводные цели и малоскоростные летательные аппараты, сообщает РИА «Новости».

Тем временем, расчеты противовоздушной обороны в Самарской и Свердловской областях пополнятся комплектами зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» в текущем году.