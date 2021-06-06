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Политика
Йенс Столтенберг: НАТО обеспокоило сотрудничество России и Беларуси
6 июня, 2021 08:42
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Nicolas Landemard/Global Look Press
Североатлантический альянс серьезно обеспокоен партнерскими отношениями Москвы и Минска. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, альянс внимательно следит за ситуацией в Беларуси и организация следует двустороннему подходу по отношению к России.
«Мы бдительны и очень внимательно следим за тем, что происходит в Белоруссии. Конечно, мы готовы в случае необходимости защищать и оборонять каждого союзника от любой угрозы, исходящей от Минска и Москвы», - сказал он.
Ранее Йенс Столтенберг заявлял, что организация не против улучшить отношения с Москвой. Но если этого не удастся сделать, Кремль и НАТО должны поддерживать диалог, пишет РИА «Новости».
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