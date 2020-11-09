Елизавета II впервые с начала эпидемии коронавируса надела защитную маску

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Королева Великобритании Елизавета II появилась на публике в защитной маске.

Это произошло впервые с начала эпидемии COVID-19. До сих пор Елизавета II пренебрегала средствами защиты. В интернете появился снимок, на котором королева возлагает букет цветов на могилу Неизвестного Воина в Вестминстерском аббатстве Лондона.

Для мероприятия она выбрала полностью темный наряд и черную маску, сообщает Associated Press.

Напомним, в октябре Елизавета II впервые после семи месяцев вышла из самоизоляции. Она приехала в Солсбери, чтобы встретиться с экспертами из лабораторию Портон-Даун.

Королева встретилась с военными экспертами, которые участвовали в идентификации «Новичка» после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.